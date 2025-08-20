Скидки
Хэмилтона заметили на греческом острове в компании двух голливудских актрис

Хэмилтона заметили на греческом острове в компании двух голливудских актрис
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон отправился на греческий остров Миконос, где был замечен в компании двух голливудских актрис — Ани Тейлор-Джой и Нины Добрев. Об этом информирует GPFans. Отмечается, что трое проводили время на яхте в дружеской обстановке.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе британского спортсмена 109 очков. Лидером чемпионата является австралиец Оскар Пиастри, представляющий «Макларен». На его счету 284 балла.

Ранее эксперт и комментатор Алекс Джейкс предположил, кто мог бы заменить Хэмилтона в «Феррари».

Бульдог Хэмилтона Роско посетил Гран-при Великобритании:

