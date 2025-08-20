Лидер сборной Боснии и Герцеговины пропустит Евробаскет по состоянию здоровья

26-летний лёгкий форвард «Дубая» и сборной Боснии и Герцеговины Джанан Муса не сможет помочь своей национальной команде на Евробаскете—2025. Об этом сам баскетболист сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

«В этом посту я хочу сообщить вам и общественности, что по состоянию здоровья, к сожалению, я не смогу помочь парням на предстоящем Евробаскете. Я впервые сталкиваюсь с подобным, и это, безусловно, непросто. Медицинский штаб, конечно же, полностью в курсе всех деталей. Несколько дней назад мне сделали операцию в Мюнхене, и моё восстановление займёт на несколько недель больше, чем изначально планировалось. Излишне говорить, как сильно мне больно от того, что меня не будет там с ребятами, сражающимися за нашу Боснию и Герцеговину. Ожидания были и остаются огромными. Уверен, парни справятся со своей задачей. Я всем сердцем с ними и уверен, что нас ждёт ещё много турниров, на которые мы поедем вместе, как команда, которая отдаёт всё ради нашей Родины», — написал Муса.

Муса был одним из лучших игроков сборной Боснии и Герцеговины во время отборочного турнира Евробаскета, набирая в среднем 22,8 очка, делая 4,8 подборов и 5,0 результативных передач за игру.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории сразу четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.