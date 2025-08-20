Деррик Уайт считает, что смог бы обыграть Майкла Джордана при игре «двое против одного»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт уверен, что он и соведущий его подкаста Average Joe Алекс Уэлш смогли бы победить легендарного Майкла Джордана при игре «двое против одного».

Уэлш поделился стратегией, которую, по его мнению, они бы использовали в гипотетическом противостоянии. Он заявил, что поставил бы Уайта опекать Джордана на дистанции, а сам бы смещался вниз, борясь за лэй-апы и подбирая подборы.

«Он не сможет нас опекать… Мы победим. Двое против одного — это безумный вопрос. Думаю, мы бы победили любого в дуэли двое против одного», — сказал Уайт в подкасте.

Отметим, что Уайт и Уолш ранее были партнёрами по университетской команде.