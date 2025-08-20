Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Деррик Уайт считает, что смог бы обыграть Майкла Джордана при игре «двое против одного»

Деррик Уайт считает, что смог бы обыграть Майкла Джордана при игре «двое против одного»
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт уверен, что он и соведущий его подкаста Average Joe Алекс Уэлш смогли бы победить легендарного Майкла Джордана при игре «двое против одного».

Уэлш поделился стратегией, которую, по его мнению, они бы использовали в гипотетическом противостоянии. Он заявил, что поставил бы Уайта опекать Джордана на дистанции, а сам бы смещался вниз, борясь за лэй-апы и подбирая подборы.

«Он не сможет нас опекать… Мы победим. Двое против одного — это безумный вопрос. Думаю, мы бы победили любого в дуэли двое против одного», — сказал Уайт в подкасте.

Отметим, что Уайт и Уолш ранее были партнёрами по университетской команде.

Материалы по теме
Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют
Имя Майкла Джордана — пропуск к деньгам. Даже мошенники на нём жиреют
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android