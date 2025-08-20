В ЦСКА высказались о предстоящем матче с «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка Единой лиги

Вице‑президент ПБК ЦСКА Наталия Фураева поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-синих с сербской «Црвеной Звездой» в рамках предстоящего в Белграде Суперкубка Единой лиги ВТБ. Команды встретятся в полуфинальной встрече 24 сентября.

«Црвена Звезда», пожалуй, та команда, с которой у нас самая большая преемственность: главный тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт, а также несколько игроков — это наши бывшие. А в семье ЦСКА бывших не бывает, мы всех помним, любим, со многими общаемся. Жаль, что Милош Теодосич завершил карьеру, но уверена, что и его мы обязательно повстречаем в Белграде.

Конечно, будет интересно сравнить себя с командой Евролиги на данном жизненном этапе. Конечно, предсезонный турнир не покажет истинную силу всех команд, но тем и интереснее, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.