Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА высказались о предстоящем матче с «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка Единой лиги

В ЦСКА высказались о предстоящем матче с «Црвеной Звездой» в рамках Суперкубка Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Вице‑президент ПБК ЦСКА Наталия Фураева поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-синих с сербской «Црвеной Звездой» в рамках предстоящего в Белграде Суперкубка Единой лиги ВТБ. Команды встретятся в полуфинальной встрече 24 сентября.

«Црвена Звезда», пожалуй, та команда, с которой у нас самая большая преемственность: главный тренер, тренер по физподготовке, физиотерапевт, а также несколько игроков — это наши бывшие. А в семье ЦСКА бывших не бывает, мы всех помним, любим, со многими общаемся. Жаль, что Милош Теодосич завершил карьеру, но уверена, что и его мы обязательно повстречаем в Белграде.

Конечно, будет интересно сравнить себя с командой Евролиги на данном жизненном этапе. Конечно, предсезонный турнир не покажет истинную силу всех команд, но тем и интереснее, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
Единая лига опубликовала расписание Суперкубка-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android