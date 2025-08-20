Скидки
Рэпер E.D.I. Mean назвал качества Коби Брайанта, которые помогли ему стать легендой НБА

Комментарии

Американский рэпер Малькольм Гринидж, известный публике как E.D..I Mean, рассказал, чем восхощал его легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант на протяжении игровой карьеры.

«Коби всегда был человеком, который не скрывал своих эмоций — всё, что он чувствовал, было видно невооружённым глазом. Он невероятно страстно стремился к величию, по-настоящему любил баскетбол и буквально жил этой игрой.

Со временем стали появляться истории о его безумной одержимости победой: сначала все просто видели в нём талант, но потом стало понятно, насколько он был трудолюбив и насколько сильно хотел стать великим, как много требовал от себя и окружающих.

Вспомнить хотя бы тот случай, когда он открыто высказал Шаку всё, что думает, когда тот вернулся из отпуска с лишним весом — не каждый на такое решится! Тогда стало ясно: Коби не такой, как все, он действительно жаждет победы больше остальных. И именно за это его невозможно было не любить», — сказал Гринидж в подкасте Байрона Скотта.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

