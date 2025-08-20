Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс назвал одно из своих главных разочарований в карьере, связанное с Джорданом

Пол Пирс назвал одно из своих главных разочарований в карьере, связанное с Джорданом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, что одним из самых главных разочарований в его карьере стало то, что ему не удалось поиграть против легендарного Майкла Джордана во время его выступлений за «Чикаго Буллз».

Напомним, Пирс был выбран на драфте НБА в 1998 году. В этом же году завершилась эпоха Джордана в «Чикаго». Майкл завершил карьеру, однако в 2001 году вернулся в лигу, подписав контракт с «Вашингтон Уизардс». По мнению Пирса, это был уже немного не тот Джордан, которого все знали.

«Это было уже нечто другое, понимаешь. Он не был собой, у него не было той таинственности, не было атлетизма. Джордан из «Буллз» был таким пугающим. Я чувствовал себя на одном уровне с Джорданом в «Вашингтоне», понимаете?» — сказал Пирс в подкасте легенды НФЛ Джулиана Эдельмана.

Материалы по теме
Экс-игрок НБА объяснил, почему критика Джордана как владельца клуба НБА ничтожна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android