Баскетбол

Новичок УНИКСа Брайс включил хоккейный «Ак Барс» в список достопримечательностей Казани

Комментарии

Новичок УНИКСа американец Си Джей Брайс ответил на вопрос, какие первые впечатления у него оставила Казань.

«Очень классно. Я слышал здесь университет, да? Большая хоккейная команда («Ак Барс», — Прим. «Чемпионата»). Немного погулял, сходил в супермаркет. Здесь реально здорово, мне нравится.

Пока времени не было [что-то посмотреть]. В основном я спал. Сегодня выходной, пойду посмотрю квартиры, и ещё прогуляюсь по городу. Мы точно будем много работать в этом сезоне», — сказал Брайс в интервью пресс-службе УНИКСа.

В прошлом сезоне Си Джей выступал в греческом клубе АЕК. В 23 матчах местной лиги его средняя статистика составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке. В сезоне-2023/2024 американец выступал за «Парму».

Комментарии
