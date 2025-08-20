Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Когда я его видел, он постоянно кричал». Американский новичок УНИКСа — о Перасовиче

Новичок УНИКСа американец Си Джей Брайс, подписавший контракт с клубом в конце июля, высказался о главном тренере казанской команды Велимире Перасовиче.

«Тренер очень крутой. Честно, он даже круче, чем я думал, потому что раньше, каждый раз, когда я его видел, он постоянно кричал. А сейчас, когда познакомился с ним лично, понял, что он очень хороший человек. Ассистенты тоже классные, команда супер. Думаю, это будет отличный сезон», — сказал Брайс в интервью пресс-службе УНИКСа.

В прошлом сезоне Си Джей выступал в греческом клубе АЕК. В 23 матчах местной лиги его средняя статистика составила 10,4 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи за 25 минут 19 секунд на площадке. В сезоне-2023/2024 американец выступал за «Парму».

Новости. Баскетбол
