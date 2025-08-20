Сборная Мали стала первым полуфиналистом Афробаскета—2025, обыграв Кот-д'Ивуар

В Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» завершился четвертьфинальный матч Афробаскета—2025, в котором сборная Мали сломила сопротивление команды Кот-д'Ивуара со счётом 102:96 (ОТ).

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 90:90, а в овертайме команда Мали доминировала, выиграв отрезок 12:6.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей и «Даллас Маверикс» Алиу Диарра, записавший на свой счёт 35 очков. В составе ивуарийцев лучшим стал центровой Мэтт Костелло, завершивший матч с 21 очком.

В полуфинале турнира Мали сыграет с победителем противостояния Нигерия — Сенегал. Их матч начнётся сегодня в 21:00 мск.