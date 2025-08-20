Скидки
«Он выходил убивать». Хаслем раскритиковал молодых игроков, сравнивающих себя с Брайантом

Трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем объяснил, какой на самом деле была ментальность легендарного Коби Брайанта, которую многие молодые игроки часто примеряют на себя.

«Я рад, что ты сказал Mamba Mentality, и, наверное, ты действительно это имел в виду. Но слишком многие повторяют эти слова, не понимая, о чём они. Коби был настоящим хищником. Ему не нужно было ни дружить, ни нравиться кому-то, ни улыбаться соперникам — он выходил убивать игру.

Вот что значит ментальность Мамбы. Поэтому, когда молодые игроки говорят Mamba Mentality, а потом помогают сопернику подняться с паркета, — это уже совсем другое. Это не про Коби. Так что хватит. Руки вверх — но не для того, чтобы поднимать других», — сказал Хаслем во время шоу The OGs в беседе с новичком «Майами Хит» Каспарасом Якуционисом.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калифорнии.

