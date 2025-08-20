Боснийский баскетболист подписал контракт с «Уникахой» прямо на мальчишнике в Малаге

Боснийский форвард Эмир Сулейманович (рост 206 см), последние два сезона защищавший цвета испанской «Сарагосы», подписал контракт с «Уникахой» в необычной обстановке. В момент, когда с ним вышел на контакт клуб из Малаги, баскетболист находился в этом городе на мальчишнике.

«Это было одно из самых быстрых подписаний в моей карьере. Он был в Малаге по жизненным обстоятельствам, мы встретились тем же утром, к полудню контракт был подписан», — приводит слова спортивного директора «Уникахи» Хуанмы Родригеса официальный сайт клуба.

В сезоне-2024/2025 30-летний Сулейманович набирал 13,7 очка, делал 7,2 подбора и 1,3 перехвата в среднем за игру.

Ранее стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины лишилась своего лидера Джанана Мусы в преддверии Евробаскета–2025.