Сборная Литвы потерпела поражение от Турции в товарищеском матче в Вильнюсе

В Вильнюсе завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Литвы в рамках подготовки к предстоящему в конце августа Евробаскету—2025 потерпела поражение от сборной Турции со счётом 81:84.

Самым результативным игроком встречи стал центровой турецкой сборной и «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн, записавший на свой счёт 25 очков. В составе литовцев лучшим стал Рокус Йокубайтис из тель-авивского «Маккаби», набравший 19 очков.

Отметим, что перед этой игрой у Литвы была серия из девяти побед подряд. Турция же одержала вторую подряд победу после четырёх поражений.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории сразу четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.