Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сборная Литвы потерпела поражение от Турции в товарищеском матче в Вильнюсе

Сборная Литвы потерпела поражение от Турции в товарищеском матче в Вильнюсе
Комментарии

В Вильнюсе завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Литвы в рамках подготовки к предстоящему в конце августа Евробаскету—2025 потерпела поражение от сборной Турции со счётом 81:84.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
20 августа 2025, среда. 19:30 МСК
Литва
Окончен
81 : 84
Турция

Самым результативным игроком встречи стал центровой турецкой сборной и «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн, записавший на свой счёт 25 очков. В составе литовцев лучшим стал Рокус Йокубайтис из тель-авивского «Маккаби», набравший 19 очков.

Отметим, что перед этой игрой у Литвы была серия из девяти побед подряд. Турция же одержала вторую подряд победу после четырёх поражений.

Напомним, чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории сразу четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать перед Евробаскетом-2025! Главный турнир года — большой гайд
Всё, что нужно знать перед Евробаскетом-2025! Главный турнир года — большой гайд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android