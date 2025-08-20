Сборная Греции уверенно обыграла Латвию в первом матче после возвращения Адетокунбо

В Афинах завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Греции в рамках подготовки к Евробаскету-2025 одержала уверенную победу над сборной Латвии со счётом 104:86.

Этот матч ознаменовался возвращением в состав греческой команды звёздного форварда Янниса Адетокунбо, набравшего в этой игре 25 очков и сделавшего 10 подборов (дабл-дабл). Он не участвовал в первых играх летнего цикла, и встреча с Латвией стала дебютом для звезды «Милуоки Бакс» на подготовительном этапе.

Напомним, Латвия станет одним из хозяев предстоящего чемпионата Европы. Помимо неё, турнир примут также Кипр, Финляндия и Польша. Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября.

Действующим чемпионом Европы является сборная Испании.