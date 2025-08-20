«Новая глава». Джон Уолл объявил о начале работы в качестве аналитика НБА

Пятикратный участник Матча звёзд НБА Джон Уолл, объявивший во вторник, 19 августа, о завершении игровой карьеры, опубликовал пост в социальных сетях, в котором сделал новое заявление.

Легенда «Вашингтон Уизардс» сообщил о начале работы в качестве аналитика НБА.

«Новая глава!!» — написал Уолл, прикрепив картинку с приветствием от ассоциации.

Напомним, в 2010 году «Вашингтон» выбрал Джона под общим первым номером на драфте НБА. Он защищал цвета «Уизардс» до 2020 года, после чего перешёл в «Хьюстон Рокетс». До профессиональной карьеры выступал за команду университета Кентукки, в которой провёл всего один год. Последним клубом для американца стал «Лос-Анджелес Клипперс», за который он сыграл в сезоне-2022/2023.