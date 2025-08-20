Сборная Сенегала обыграла Нигерию и сыграет с Мали в полуфинале Афробаскета—2025

В Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» завершился второй четвертьфинальный матч Афробаскета—2025, в котором сборная Сенегала одержала уверенную победу над командой Нигерии со счётом 91:75.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей и испанской «Валенсии» Бранку Бадио, записавший на свой счёт 32 очка. В составе нигерийцев лучшим стал атакующий защитник Ике Нваму, щавершивший матч с 15 очками.

В полуфинале турнира Сенегла сыграет со сборной Мали, которая ранее сегодня в упорном матче добилась победы над Кот-д'Ивуаром со счётом 102:96 (ОТ).

Действующим чемпионом Африки является сборная Туниса.