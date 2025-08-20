Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нигерия — Сенегал, результат матча 20 августа 2025, счёт 75:91, 1/4 финала Афробаскет-2025

Сборная Сенегала обыграла Нигерию и сыграет с Мали в полуфинале Афробаскета—2025
Комментарии

В Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» завершился второй четвертьфинальный матч Афробаскета—2025, в котором сборная Сенегала одержала уверенную победу над командой Нигерии со счётом 91:75.

Афробаскет 2025 (м) . 1/4 финала
20 августа 2025, среда. 21:00 МСК
Нигерия
Окончен
75 : 91
Сенегал

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей и испанской «Валенсии» Бранку Бадио, записавший на свой счёт 32 очка. В составе нигерийцев лучшим стал атакующий защитник Ике Нваму, щавершивший матч с 15 очками.

В полуфинале турнира Сенегла сыграет со сборной Мали, которая ранее сегодня в упорном матче добилась победы над Кот-д'Ивуаром со счётом 102:96 (ОТ).

Действующим чемпионом Африки является сборная Туниса.

Сетка Афробаскета—2025
Календарь Афробаскета—2025
Материалы по теме
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Эксклюзив
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android