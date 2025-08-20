Скидки
Афробаскет-2025: результаты матчей 20 августа

Комментарии

Сегодня, 20 августа, в Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» прошли два четвертьфинальных матча в рамках Афробаскета-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Афробаскет—2025. Мужчины. 1/4 финала. Луанда (Ангола):

Кот-д'Ивуар — Мали — 96:102 (ОТ);
Нигерия — Сенегал — 75:91.

На данный момент уже известная одна полуфинальная пара: сборная Мали сыграет с командой Сенегала.

Завтра, 21 августа, состоятся два заключительных матча 1/4 финала: Египет сыграет с Камеруном, а хозяйка турнира сборная Анголы проэкзаменует Кабо-Верде. Эти встречи также пройдут на арене «Мультиусос де Луанда».

Напомним, действующим чемпионом Африки среди мужских команд является сборная Туниса.

Сетка Афробаскета—2025
Календарь Афробаскета—2025
