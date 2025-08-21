«Конечно, почему бы и нет?!» Порзингис намекнул на возможное возвращение в Европу

29-летний латвийский форвард и чемпион НБА Кристапс Порзингис, выступающий на позиции тяжёлого форварда за команду «Атланта Хоукс», заявил, что не исключает возможное продолжение карьеры в Европе.

«Вижу ли я себя в будущем игроком какой-то европейской команды? Конечно, почему и бы нет?! Хочу сказать, что я не задумывался об этом серьёзно. Посмотрите на некоторые клубы здесь, в Греции. Атмосфера во время их матчей — это действительно что-то невероятно.

Может ли Греция стать приоритетным направлением для продолжения карьеры? Возможно (улыбается). Но мне надо всё учесть. Кто знает, кто знает. Мне нравятся здешние болельщики и их соперничество», — приводит слова Порзингиса портал Basket News.