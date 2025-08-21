Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Портал назвал пять команд, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне

Портал назвал пять команд, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне
Комментарии

Портал Fadeaway World составил список претендентов на титул в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Издание отметило, что команды будут в шаге от чемпионства, при этом подчеркнув, что для этого им потребуется получить игроков или игрока, чтобы закрыть слабые места.

Команды, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне по версии Fadeaway World:

1. «Нью-Йорк Никс»
2. «Миннесота Тимбервулвз»
3. «Кливленд Кавальерс»
4. Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Голден Стэйт Уорриорз».

В прошлом сезоне чемпионство завоевала «Оклахома-Сити Тандер», в финальной серии обыгравшая «Индиану Пэйсерс».

Материалы по теме
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE

Егор Дёмин благодарит судей после матча Летней лиги НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android