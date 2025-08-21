Портал назвал пять команд, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне

Портал Fadeaway World составил список претендентов на титул в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Издание отметило, что команды будут в шаге от чемпионства, при этом подчеркнув, что для этого им потребуется получить игроков или игрока, чтобы закрыть слабые места.
Команды, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне по версии Fadeaway World:
1. «Нью-Йорк Никс»
2. «Миннесота Тимбервулвз»
3. «Кливленд Кавальерс»
4. Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Голден Стэйт Уорриорз».
В прошлом сезоне чемпионство завоевала «Оклахома-Сити Тандер», в финальной серии обыгравшая «Индиану Пэйсерс».
