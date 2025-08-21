Портал назвал пять команд, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне

Портал Fadeaway World составил список претендентов на титул в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Издание отметило, что команды будут в шаге от чемпионства, при этом подчеркнув, что для этого им потребуется получить игроков или игрока, чтобы закрыть слабые места.

Команды, которые будут в шаге от титула НБА в новом сезоне по версии Fadeaway World:

1. «Нью-Йорк Никс»

2. «Миннесота Тимбервулвз»

3. «Кливленд Кавальерс»

4. Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Голден Стэйт Уорриорз».

В прошлом сезоне чемпионство завоевала «Оклахома-Сити Тандер», в финальной серии обыгравшая «Индиану Пэйсерс».

