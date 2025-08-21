Брайс Джеймс раскрыл советы, которые получил от Леброна

Брайс Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, рассказал о советах, которые получил от отца.

«Знаете, он сказал, что нужно просто усердно работать. Просто приходить и делать то, что получается лучше всего. И ещё – нужно следить за тем, чтобы даже в неудачные дни настрой оставался позитивным. Он сказал: «Не стоит опускать голову после промахов или потерь мяча. Всегда держи голову поднятой, просто иди вперёд и сохраняй позитивный настрой», – сказал Брайс на канале Wildcats Radio 1290 в YouTube.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Молодой спортсмен демонстрирует большой потенциал и может оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в 2026 году.

