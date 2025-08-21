Владимир Гомельский ответил, должен ли спорт в России финансироваться бизнесом

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о вопросе финансирования профессионального спорта в России. Специалист высказал мнение, что стремиться нужно к тому, чтобы спорт финансировался частным бизнесом.

«В идеале профессиональный спорт должен финансироваться частным бизнесом. Но для этого необходимо внести изменения в закон о профессиональном спорте (или принять новый). В котором будут прописаны налоговые льготы для частных инвесторов», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский рассказал, как его отец ставил штрафной бросок легенде НБА Шакилу О'Нилу.

Материалы по теме Владимир Гомельский рассказал, как его отец ставил штрафной бросок Шакилу О'Нилу

Ислам Махачев играет в баскетбол: