Владимир Гомельский ответил, должен ли спорт в России финансироваться бизнесом

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о вопросе финансирования профессионального спорта в России. Специалист высказал мнение, что стремиться нужно к тому, чтобы спорт финансировался частным бизнесом.

«В идеале профессиональный спорт должен финансироваться частным бизнесом. Но для этого необходимо внести изменения в закон о профессиональном спорте (или принять новый). В котором будут прописаны налоговые льготы для частных инвесторов», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский рассказал, как его отец ставил штрафной бросок легенде НБА Шакилу О'Нилу.

