«Это важный фактор для «Рокетс». Инсайдер раскрыл детали нового контракта Дюранта

Североамериканский журналист и инсайдер Кит Смит в своём материале для портала Spotrac высказался по поводу будущего нового контракта лёгкого форварда Кевина Дюранта с «Хьюстон Рокетс».

«Что касается второго вопроса: судя по всему, Дюрант не настаивает на максимальном контракте. По имеющейся информации, опытный форвард не собирается выжимать из следующего соглашения каждую копейку. Это важный фактор для «Рокетс», у которых бюджет уже становится довольно напряжённым.

Что до последнего вопроса, то вполне справедливо задуматься, насколько целесообразно заключать долгосрочный контракт с возрастным игроком, который пропустил немало матчей после разрыва ахиллова сухожилия в финале НБА 2019 года», — сказано в статье.

