Блэйк Гриффин назвал главного претендента на звание MVP в сезоне-2025/2026 НБА

Бывший тяжёлый форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин ответил, кто станет обладателем награды самому ценному игроку (MVP) в сезоне-2025/2026 НБА. По мнению Гриффина, им станет тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Я выберу Янниса [Адетокунбо]. Считаю, его команда вполне может попасть в четвёрку лучших на Востоке. Даже без серьёзной поддержки со стороны партнёров он будет проводить на площадке почти 40 минут за матч, примет этот вызов и будет набирать в среднем по 30 очков за игру», — заявил Гриффин в рамках подкаста Post Moves.