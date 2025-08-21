Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ты сделал её беременной». Аренас обозначил угрозы для дальнейшей карьеры Эдвардса в НБА

«Ты сделал её беременной». Аренас обозначил угрозы для дальнейшей карьеры Эдвардса в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас обратился к атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу после появления новостей о том, что его бывшая возлюбленная требует от него $ 500 тыс.

«Энтони Эдвардсу будет сложно стать лицом НБА, потому что рядом с ним есть человек, который может бросить тень на его репутацию. Тебе это может быть неинтересно, но мы все понимаем, о чём речь.

Ты можешь стать символом лиги, но за твоим именем тянется своеобразный «якорь» — человек, который в любой момент может опорочить твоё имя, подав в суд или устроив скандал. У тебя есть такой человек, причём ты ещё и сделал её беременной, а значит, твоя репутация и образ всегда будут под угрозой», — заявил Аренас в рамках собственного подкаста.

Сейчас читают:
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Эксклюзив
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android