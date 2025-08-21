Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гриффин назвал новичка, которого считает самым универсальным талантом последних лет в НБА

Гриффин назвал новичка, которого считает самым универсальным талантом последних лет в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тяжёлый форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин комплиментарно высказался в адрес тяжёлого форварда и новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга, которого на минувшем драфте НБА был выбран под общим первым номером.

«Я считаю, что он — самый универсальный игрок, которого мы видели в НБА за последнее время. Конечно, у него ещё есть куда расти, потенциал огромный. Он умеет всё: пасует, бросает, защищается, подбирает мячи. Похоже, он отличный командный игрок и просто хороший парень. В нём нет никаких очевидных минусов, и это действительно здорово — видеть таких молодых талантов в баскетболе. Даже Вембаньяма — тоже очень разносторонний игрок, но Купер может играть на множестве позиций и защищаться против самых разных соперников. Это вдохновляет.

Мне также нравится, что он попал в «Даллас» — у них крепкая команда. Обычно первый номер драфта достаётся клубам, которые переживают не лучшие времена, но здесь всё иначе. Я с нетерпением жду, как он начнёт свой путь. Честно говоря, даже не знаю, что бы мог ему посоветовать — кажется, у этого парня всё под контролем», — заявил Гриффин в рамках подкаста Post Moves.

Сейчас читают:
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Эксклюзив
Мог оказаться в ФСБ, но выбрал НБА. Как российский тренер попал в американский баскетбол?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android