Эксперт объяснил, почему считает «Лейкерс» одним из худших клубов в межсезонье НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Дэвид Олдридж в своём материале на сайте The Athletic проанализировал межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» и присудил клубу 24-е место в своём рейтинге.

«Семья Басс, как бы мы ни относились к ним, управляла «Лейкерс» как настоящим бизнесом, а не игрушкой или способом для налоговых махинаций. Щедрость [нового владельца] Уолтера, возможно, не будет столь же революционной для НБА, как для Главной бейсбольной лиги, но если судить по его тратам на «Доджерс», можно ожидать, что «Лейкерс» под новым руководством приблизятся к отраслевым стандартам за пределами площадки. Посмотрим, сможет ли [Деандре] Эйтон вновь стать игроком, определяющим ход матчей, после неудачных периодов в «Финиксе» и «Портленде».

Аналогично, [Маркус] Смарт уже не тот, каким был в «Бостоне», но по многим продвинутым статистическим показателям он по-прежнему остаётся одним из лучших защитных защитников лиги — и в защите превосходит любого из тех, кого может выпустить на площадку «Лос-Анджелес». Однако потеря ДФС [Дориана Финни-Смита] — серьёзный удар для команды», — сказано в статье.