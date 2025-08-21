Афробаскет-2025: расписание матчей 1/4 финала на 21 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 21 августа, пройдут два оставшихся матча 1/4 финала чемпионата Африки по баскетболу — 2025. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание четвертьфинальных матчей Афробаскета-2025 на 21 августа (время московское):

18:00. Египет — Камерун;

21:00. Ангола — Кабо-Верде.

После двух предыдущих четвертьфиналов, которые состоялись 20 августа, в следующую стадию вышли Сенегал и Мали, обыгравшие Нигерию и Кот-д'Ивуар.

Афробаскет-2025 начался 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом соревнований является национальная команда Туниса. В 2021 году сборная этой страны в финале соревнований со счётом 78:75 победила национальную команду Кот-д’Ивуара. В розыгрыше 2017 года чемпионом был также Тунис.