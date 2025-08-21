Скидки
Звезда сборной Палестины был убит в Газе во время поиска лекарств для дочери — Wafa

40-летний баскетболист Мохаммед Шаалан по прозвищу Землетрясение, известный своими выступлениями за сборную Палестину, был убит в Газе, сообщило официальное информационное агентство страны Wafa.

В статье говорится о том, что Мохаммед был убит в результате израильского обстрела в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. По словам корреспондента новостного издания Roya, Шаалан пытался раздобыть еду и лекарства, в частности для своей дочери Марьям, страдающей тяжёлой почечной недостаточностью. Он неоднократно требовал через СМИ и международные организации вмешаться, чтобы спасти её жизнь.

Шаалан прекратил выступления за сборную на многочисленных арабских и международных баскетбольных турнирах с началом военного конфликта с Израилем.

