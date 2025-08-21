«Дизель не убегает». О'Нил согласился на боксёрский поединок с экс-охранником Уилла Смита

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил согласился на вызов бывшего телохранителя голливудской звезды Уилла Смита, а ныне кинопродюсера и рэпера Чарльза Олстона, известного как Чарли Мак.

«Обращаюсь с открытым обращением к Шакилу О'Нилу… Что ж, Шак, помни, я всем говорю, что тебе 13 лет. Слушайте, однажды он пришёл раздавать автографы в Далласе. Я шлёпнул его по шее. Мы пытались влезть вперёд в очередь. Так что слушай, я даю тебе возможность уладить разногласия. Я и ты, детка, супертяжеловесы… Я называю тебя Ша-нокаутированным. Вот кем ты будешь. Поехали», — сказал Олстон в видеоролике в социальной сети.

Изначально Шакил пришёл в комментарии и написал: «Давай». А позже выложил пост, в котором написал: «Эй, это бокс звезды и Чарли Мэка. Я принимаю вызов. Ты ударил меня по шее, Чарли Мэк. Вот почему я так забавно разговариваю. Пришло время расплаты. Назови время и место, я буду там. Дизель ни от кого не убегает. Лучше проверь моё дело в полиции».