Секулич объяснил, в чём заключается влияние Дончича на партнёров по сборной Словении

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной Словении по баскетболу Александр Секулич высказался о звёздном разыгрывающем Луке Дончиче в преддверии Евробаскета-2025.

«После прошлого сезона, который выдался для него тяжёлым из-за обмена, Лука стал ещё более мотивированным и готовым помочь сборной Словении в своей лучшей форме. Я всегда говорил и повторю снова: тот факт, что игрок уровня Луки, суперзвезда его масштаба, без колебаний откликается на вызов национальной команды, многое говорит о его отношении к делу.

Такой спортсмен и баскетболист оказывает колоссальное влияние на всю нацию и на своих партнёров по команде. Он задал высокую планку для тех, кто приходит играть за сборную, наглядно показывая, что значит носить национальную майку», — цитирует Секулича Basketball Sphere.