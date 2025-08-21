Владимир Гомельский выделил две команды Востока, способные побороться за титул НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал две команды Восточной конференции, способные побороться за титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026.

— Большинство экспертов называют соперниками «Оклахома-Сити Тандер» в борьбе за титул «Даллас Маверикс», «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Неужели Восток настолько слаб?

— На Востоке есть «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Обе команды могут составить конкуренцию перечисленным вами клубам, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В сезоне-2024/2025 «Оклахома» со счётом 4-3 обыграла «Индиану Пэйсерс», завоевав свой первый титул.