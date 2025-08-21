«Самая строгая и дисциплинированная команда». Пирс выбрал пиковую форму Леброна

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал период в карьере четырёхкратного обладателя титула лиги Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), когда он был в пиковой форме.

«Я не мог поверить, как он выглядел, как будто в то время он стал ещё более быстрым и сильным игроком. Он попал под влияние [Эрика] Споэльстры, который похож на Пэта Райли: они не валяют дурака, да и не могут. Ты должен быть в отличной форме. Нужно соответствовать определённым целям. В то время «Майами» был, наверное, самой строгой и дисциплинированной командой в НБА.

Он справился с этим, и, похоже, стал ещё лучше. Я думаю, что для меня пик Леброна был в «Хит». Это безумие… И сейчас в свои 40 лет он всё ещё выглядит на 25», — сказал Пол Пирс на YouTube-канале Games With Names.