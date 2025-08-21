Скидки
Агент назвал баскетболистов из России, чьё отсутствие в клубах Единой лиги стало сюрпризом

Первый в истории лицензированный профсоюзом игроков НБА российский агент, сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов назвал российских баскетболистов, которые остаются свободными агентами и до сих пор не подписали контракты с клубами Единой лиги ВТБ, отметив, что их отсутствие в составе команд стало для него сюрпризом.

«Сразу скажу, что своё мнение по каждой ситуации выражать мне некорректно, потому как владею достоверной информацией по селекции команд Единой лиги ВТБ и их мнениям по кандидатам и, соответственно, причинам их неподписания.

По этой же причине мне сложно изображать удивление, отвечая на ваш вопрос, кто остался пока и вообще без клуба в Единой лиге ВТБ, но если всё-таки заставить себя проранжировать список российских свободных агентов в порядке убывания «неожиданности» их безработности, то в топ-3 войдут [Андрей] Зубков, [Алексей] Швед, [Григорий] Мотовилов», — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

