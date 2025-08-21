Скидки
Расселл Уэстбрук может пропустить сезон-2025/2026 — инсайдер

Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейк Фишер высказался о будущем 36-летнего звёздного разыгрывающего защитника и MVP 2017 года Расселла Уэстбрука.

«Мы всё ещё ждем, какие ещё шаги могут быть предприняты в Сакраменто, прежде чем «Кингз» попытаются привлечь Расселла Уэстбрука. И это был единственный клуб, который мы действительно рассматривали для Расселла Уэстбрука, и это всё ещё та команда, которая, как я слышал ранее на этой неделе, является единственным вероятным вариантом для его будущего, если он вообще собирается выступать в НБА», — приводит слова Фишера издание Dallas Hoops Journal.

