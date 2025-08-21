Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для «Далласа», которые сорвались в последний момент

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для техасской команды, которые сорвались в последний момент.

«Я был уверен, что мы договорились о переходе Коби, но их генеральный менеджер сумел переубедить клуб. То же самое произошло и с рядом свободных агентов: мы думали, что получим их, но сделки срывались. Такова уж природа этого бизнеса: если владеешь командой достаточно долго, понимаешь — 99% обменов, которые кажутся уже решёнными, в итоге не совершаются.

У нас была готовая сделка по Полу Пирсу. Всё выглядело завершённым, но оставался формальный этап — так называемый trade call, который затрагивал третью команду. Она не знала всех деталей и заявила: «Если хотите наше одобрение, добавьте ещё один пик первого раунда. В итоге обмен сорвался», — сказал Кьюбан на YouTube-канале Semafor.