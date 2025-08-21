Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для «Далласа», которые сорвались в последний момент

Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для «Далласа», которые сорвались в последний момент
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для техасской команды, которые сорвались в последний момент.

«Я был уверен, что мы договорились о переходе Коби, но их генеральный менеджер сумел переубедить клуб. То же самое произошло и с рядом свободных агентов: мы думали, что получим их, но сделки срывались. Такова уж природа этого бизнеса: если владеешь командой достаточно долго, понимаешь — 99% обменов, которые кажутся уже решёнными, в итоге не совершаются.

У нас была готовая сделка по Полу Пирсу. Всё выглядело завершённым, но оставался формальный этап — так называемый trade call, который затрагивал третью команду. Она не знала всех деталей и заявила: «Если хотите наше одобрение, добавьте ещё один пик первого раунда. В итоге обмен сорвался», — сказал Кьюбан на YouTube-канале Semafor.

Материалы по теме
«Самая строгая и дисциплинированная команда». Пирс выбрал пиковую форму Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android