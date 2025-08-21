Скидки
Экс-владелец «Далласа» — об инсайдерах: благодаря Чарании мы обменяли Ирвинга

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал о своих взаимоотношениях с авторитетным инсайдером НБА из ESPN Шэмсом Чаранией.

«С Шэмсом [Чаранией] у меня были доверительные отношения. Я говорил ему: «Не могу раскрывать подробности, но позже дам тебе что-то взамен». И это работало в обе стороны — он помогал мне ориентироваться в том, что происходило вокруг лиги. Между нами было взаимопонимание: он знал, когда не стоит задавать лишних вопросов, и я тоже понимал, о чём спрашивать не следует.

Но в вопросах, связанных с игроками и их интересами, он часто делился полезной информацией. Его помощь сыграла важную роль, когда мы обменяли Кайри: у Шэмса были отличные связи с агентом игрока, и это сильно повлияло на успешный исход переговоров», — сказал Кьюбан на YouTube-канале Semafor.

Марк Кьюбан раскрыл детали двух сделок для «Далласа», которые сорвались в последний момент
