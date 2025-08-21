Гомельский отреагировал на интерес «Локомотива-Кубань» к действующему чемпиону Евролиги

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, насколько полезным может оказаться 31-летний канадский форвард Дишуон Пьерр, в подписании которого заинтересовано руководство команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

«Пьерр — хороший форвард, полезный и в атаке, и в защите. Я видел очень удачные его игры в Европе. Кроме того, Дишуон уже наиграл огромный опыт. Думаю, что он может быть полезен команде», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Пьерр с 2020 года выступал за «Фенербахче», в составе которого трижды выиграл чемпионат Турции, а в сезоне-2024/2025 помог в завоевании титула Евролиги.