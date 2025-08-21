Скончался звёздный игрок АВА Ларри Джонс

16 августа в возрасте 82 лет скончался звёздный американский профессиональный баскетболист, выступавший в Американской баскетбольной ассоциации (АВА) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Уолтер «Ларри» Джонс, сообщило издание KDVR.

Джонс был выбран в третьем раунде драфта НБА — 1967 под общим 20-м номером командой «Филадельфия Сиксерс», проведя в дебютном сезоне всего 23 матча, в которых набрал 131 очко (5,7 за игру). После образования в 1967 году АВА заключил контракт с клубом «Денвер Рокетс», в котором провёл шесть сезонов, четырежды участвуя в Матче звёзд и трижды попав в первую сборную игроков по итогам сезона.