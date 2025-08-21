Скидки
Чемпион НБА объяснил важность для баскетбола Дончича и Йокича

Чемпион НБА объяснил важность для баскетбола Дончича и Йокича
Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Тайсон Чендлер объяснил важность для баскетбола центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича и разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Они невероятны для баскетбола. За ними приятно наблюдать, все их игры красивы и отличаются друг от друга. И мне нравится, что их уровень делает баскетбол конкурентоспособным. Раньше, если я не попадал в топ-10 или топ-15, то это зависело от американских игроков. Теперь, если вы посмотрите на топ-10, топ-15, то там много международных игроков.

И это прекрасно для НБА, потому что это помогает развивать лигу. Йокич играет иначе, чем кто-либо из тех, кого мы когда-либо видели. Лука играет по-своему, чем кто-либо, кого мы когда-либо видели. Именно эти баскетболисты теперь дадут американским игрокам то, на что стоит обратить внимание. Игра продолжает развиваться, и всегда откуда-то появляется какой-то мастер своего дела», — приводит слова Чендлера издание Sports Illustrated.

