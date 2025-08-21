«Выиграть чемпионство». Новички-легионеры «Пари НН» назвали цели на сезон-2025/2026

27-летний американский разыгрывающий защитник Шейн Гэтлинг и 26-летний американский защитник Айзея Вашингтон, представляющие команду Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород», поделились своими впечатлениями от первого прибытия в Россию и высказались о целях на сезон-2025/2026.

— Какое у вас было первое впечатление, когда только прилетели в Россию?

— Первое впечатление — прохладно. Перелёт был немного долгим, но люди приятные, — приводит слова Вашингтона пресс-служба команды.

— Да, люди здесь приятные. Я просто немного волнуюсь из-за погоды, но это мелочи, — добавил Гэтлинг.

— Какие цели ставите перед собой на сезон?

— Моя цель — выиграть как можно больше игр. Поладить вместе с товарищами по команде и просто устроить шоу для болельщиков, — ответил Вашингтон.

— Как он и сказал, одержать как можно больше побед, пробиться в плей-офф, и если доберёмся туда, то выиграть чемпионство, — сказал Гэтлинг.