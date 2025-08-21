Джефф Тиг заявил, что «Голден Стэйт» не построил бы династию без Кевина Дюранта

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг объяснил, почему команда «Голден Стэйт Уорриорз» не добилась бы существования своей династии без двукратного чемпиона Кевина Дюранта.

«Эта команда с Кей Ди была сумасшедшей… Да, но никто не понимает, что команда «Кавальерс» была лучше команды «Уорриорз». Да. Без Кей Ди «Кливленд» был лучше, братан. Подумайте об этом. В вашем клубе есть два игрока, выбранных под первым номером драфта [Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс]. Стеф и Клэй, они такие, какими являются Брон и Кайри, не могли стать. Стеф и Клэй не стали бы великими без Кевина», — сказал Тиг на YouTube-канале Club 520 Рodcast.

Дюрант присоединился к «Уорриорз» 4 июля 2016 года, сформировав суперкоманду вместе со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином и Клэем Томпсоном. Вместе они приводили «Уорриорз» к чемпионским титулам в сезоне-2016/2017 и сезоне-2017/2018. Дюрант также помог «воинам» в пятый раз подряд выйти в финал НБА в 2019-м, но получил разрыв ахиллова сухожилия.