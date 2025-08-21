Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джефф Тиг заявил, что «Голден Стэйт» не построил бы династию без Кевина Дюранта

Джефф Тиг заявил, что «Голден Стэйт» не построил бы династию без Кевина Дюранта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг объяснил, почему команда «Голден Стэйт Уорриорз» не добилась бы существования своей династии без двукратного чемпиона Кевина Дюранта.

«Эта команда с Кей Ди была сумасшедшей… Да, но никто не понимает, что команда «Кавальерс» была лучше команды «Уорриорз». Да. Без Кей Ди «Кливленд» был лучше, братан. Подумайте об этом. В вашем клубе есть два игрока, выбранных под первым номером драфта [Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс]. Стеф и Клэй, они такие, какими являются Брон и Кайри, не могли стать. Стеф и Клэй не стали бы великими без Кевина», — сказал Тиг на YouTube-канале Club 520 Рodcast.

Дюрант присоединился к «Уорриорз» 4 июля 2016 года, сформировав суперкоманду вместе со Стефеном Карри, Дрэймондом Грином и Клэем Томпсоном. Вместе они приводили «Уорриорз» к чемпионским титулам в сезоне-2016/2017 и сезоне-2017/2018. Дюрант также помог «воинам» в пятый раз подряд выйти в финал НБА в 2019-м, но получил разрыв ахиллова сухожилия.

Материалы по теме
Дюрант ответил фанату, который раскритиковал создание звёздами НБА суперкоманд
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android