Издание ESPN составило топ-10 игроков НБА предстоящего Евробаскета-2025

Авторитетное издание ESPN составило рейтинг лучших 10 игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы — 2025.

Топ-10 игроков НБА на Евробаскете-2025 по версии ESPN.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс», Сербия).
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», Греция).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс», Словения).
4. Франц Вагнер («Орландо Мэджик», Германия).
5. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс», Турция).
6. Кристапс Порзингис («Атланта Хоукс», Латвия).
7. Лаури Маркканен («Юта Джаз», Финляндия).
8. Дени Авдия («Портленд Трэйл Блэйзерс», Израиль).
9. Санти Альдама («Мемфис Гриззлиз», Испания).
10. Неемиаш Кета («Бостон Селтикс», Португалия).

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября. Турнир примут такие страны, как Латвия, Кипр, Финляндия и Польша.

