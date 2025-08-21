«Бруклин» выступил с призывом после обращения Егора Дёмина к фанатам

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к подписчикам. Спортсмен поинтересовался, где в Бруклине (боро Нью-Йорка, США) находятся лучшие рестораны.
Фото: Из личного архива Егора Дёмина
Пресс-служба «Нетс» отреагировала на вопрос своего игрока, призвав болельщиков нью-йоркской команды написать названия своих любимых заведений. Многие фанаты уже ответили и активно делятся названиями в комментариях.
Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
Егор Дёмин и игроки «Бруклина» тренируются в бассейне: