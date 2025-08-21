Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» выступил с призывом после обращения Егора Дёмина к фанатам

«Бруклин» выступил с призывом после обращения Егора Дёмина к фанатам
Комментарии

Новичок «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где обратился к подписчикам. Спортсмен поинтересовался, где в Бруклине (боро Нью-Йорка, США) находятся лучшие рестораны.

Фото: Из личного архива Егора Дёмина

Пресс-служба «Нетс» отреагировала на вопрос своего игрока, призвав болельщиков нью-йоркской команды написать названия своих любимых заведений. Многие фанаты уже ответили и активно делятся названиями в комментариях.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым пиком на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года. В прошлом сезоне Егор выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

Материалы по теме
«Бруклин» Дёмина провёл обмен с «Майами». Кто выиграл от сделки? Разбор
«Бруклин» Дёмина провёл обмен с «Майами». Кто выиграл от сделки? Разбор

Егор Дёмин и игроки «Бруклина» тренируются в бассейне:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android