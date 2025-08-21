Скидки
Шрёдер: в Германии меня никогда не полюбят так же, как Новицки, ведь я темнокожий

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер поделился мнением об опыте выступления за национальную команду.

«Когда мне было 14 лет, я сидел перед телевизором и смотрел, как Дирк Новицки нёс флаг на Играх 2008 года в Пекине. Тогда я подумал – как же здорово, большей чести и быть не может. Это большая честь, но отношение ко мне никогда не будет таким же, как к Дирку. Я никогда не получу такой же любви в этой стране, потому что я темнокожий», — приводит слова Шрёдера Stern.

Напомним, сборная Германии выступит на Евробаскете-2025. Немцы попали в группу B, где сыграют с национальными командами Финляндии, Великобритании, Литвы, Швеции и Черногории.

Чернокожий немец обижен, что его не ценят, как Дирка Новицки. Объясняем, почему это смешно
Деннис Шрёдер защитил Бена Симмонса от фаната:

