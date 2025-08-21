Баскетбольный турнир начнётся за два дня до открытия ОИ-2028, названа причина

Баскетбольные матчи на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США) начнутся за два дня до церемонии открытия. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА). Отмечается, что такая мера позволит растянуть четвертьфинальные серии на два дня.

«Эта корректировка позволит проводить четвертьфиналы в течение двух дней, а также гарантирует, что ни одна игра не начнётся раньше полудня, что улучшит общее впечатление от матчей для игроков, команд, болельщиков и телекомпаний», — говорится в пресс-релизе ФИБА.

На Играх 2024 года в Париже все четвертьфинальные встречи (у мужчин и женщин) были сыграны в один день.

