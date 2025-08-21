Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетбольный турнир начнётся за два дня до открытия ОИ-2028, названа причина

Баскетбольный турнир начнётся за два дня до открытия ОИ-2028, названа причина
Комментарии

Баскетбольные матчи на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США) начнутся за два дня до церемонии открытия. Об этом информирует пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА). Отмечается, что такая мера позволит растянуть четвертьфинальные серии на два дня.

«Эта корректировка позволит проводить четвертьфиналы в течение двух дней, а также гарантирует, что ни одна игра не начнётся раньше полудня, что улучшит общее впечатление от матчей для игроков, команд, болельщиков и телекомпаний», — говорится в пресс-релизе ФИБА.

На Играх 2024 года в Париже все четвертьфинальные встречи (у мужчин и женщин) были сыграны в один день.

Материалы по теме
Ему всего 13 лет, а рост выше, чем у многих в НБА. Теперь он тренируется с основой «Барсы»
Ему всего 13 лет, а рост выше, чем у многих в НБА. Теперь он тренируется с основой «Барсы»

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android