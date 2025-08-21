УНИКС объявил о переходе действующего чемпиона Евролиги

31-летний канадский форвард Дишоун Пьерр перешёл в УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на один год.

В прошлом сезоне новичок УНИКСа, выступавший за «Фенербахче», помог турецкому клубу сделать требл – выиграть Евролигу, чемпионат и Кубок Турции. Дишоун принял участие в 25 матчах Евролиги-2024/2025, в которых в среднем набирал 3,3 очка и совершал два подбора за 12 минут на площадке.

УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (4-3 в серии).

