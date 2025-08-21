Скидки
Пол Пирс ответил, что было бы с Леброном в НБА, родись Джеймс на 10 лет раньше

Пол Пирс ответил, что было бы с Леброном в НБА, родись Джеймс на 10 лет раньше
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Смотришь на Леброна и понимаешь, что он просто образец в плане физики. Он сложен как тяжёлый форвард, но может играть как защитник. Если бы он родился на 10 лет раньше, то, вероятно, был бы тяжёлым форвардом», – сказал Пирс на канале Games With Names в YouTube.

В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации ветеран калифорнийского клуба принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА
Новый сезон для Леброна будет особенным. И вот чем он войдёт в историю НБА

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

