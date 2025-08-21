«Я видел страсть». Перкинс назвал звезду НБА, за которой нужно следить в новом сезоне

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался об игроке «Даллас Маверикс» Энтони Дэвисе. В клуб из Техаса Дэвис перешёл в феврале этого года в результате обмена с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Многие недооценивают Энтони Дэвиса. Но ему, как и Карлу-Энтони Таунсу, есть что доказать в предстоящем сезоне. У Энтони Дэвиса есть миссия. «Даллас» обменял свою молодую суперзвезду [Луку Дончича] на Энтони Дэвиса. Я видел страсть со стороны Энтони Дэвиса перед окончанием прошлого сезона. Я видел, что он говорил в СМИ и как всё воспринял… болельщикам стоит следить за Энтони. Это всё, что я могу сказать», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' в YouTube.

Фанаты перепутали Кристиана Вуда с Энтони Дэвисом: