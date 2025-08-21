Сборная Камеруна разгромила Египет и вышла в полуфинал Афробаскета-2025

В Луанде (Ангола) на арене «Мультиусос де Луанда» завершился четвертьфинальный матч чемпионата Африки по баскетболу, в котором встречались сборные Египта и Камеруна. Со счётом 95:68 (27:16, 24:21, 28:15, 16:16) уверенную победу одержали камерунские баскетболисты.

В полуфинале соревнований, который пройдёт 23 августа, национальная команда Камеруна сыграет с победителем матча между сборными Анголы и Кабо-Верде. Эта встреча состоится также сегодня, 21 августа. Начало этой встречи запланировано на 21:00 мск.

Афробаскет-2025 стартовал 12 августа и будет продолжаться до 24 августа. Действующим чемпионом чемпионата Африки по баскетболу является национальная команда Туниса.

