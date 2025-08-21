«Чикаго Буллз» выведет из обращения игровой номер Деррика Роуза

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» выведет из обращения первый номер, под котором выступал Деррик Роуз. Об этом информирует пресс-служба клуба. Торжественная церемония состоится 24 января 2026 года после матча с «Бостон Селтикс» в регулярном чемпионате.

«Буллз» выбрали Роуза на драфте НБА 2008 год под первым номером. Спортсмен был признан Новичком года в НБА, а в 2011-м – самым ценным игроком (MVP). Трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2010-2012). За «Чикаго» Деррик выступал с 2008 по 2016 год. Карьеру завершил в 2024-м в «Мемфис Гриззлиз».

