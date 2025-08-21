The Athletic представил топ-10 команд НБА в межсезонье

Обозреватель издания The Athletic Дэвид Олдридж представил рейтинг команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учётом их ходов и проделанной работы в межсезонье. В рейтинге учитывались выбор клубов на драфте НБА 2025 года, обмены и заключённые контракты. Предлагаем ознакомиться с топ-10 списка.

Топ-10 команд НБА в межсезонье-2025 по версии The Athletic:

1. «Хьюстон Рокетс»

2. «Атланта Хоукс»

3. «Денвер Наггетс»

4. «Мемфис Гриззлиз»

5. «Сан-Антонио Спёрс»

6. «Шарлотт Хорнетс»

7. «Даллас Маверикс»

8. «Оклахома-Сити Тандер»

9. «Орландо Мэджик»

10. «Лос-Анджелес Клипперс».

