The Athletic представил топ-10 команд НБА в межсезонье

The Athletic представил топ-10 команд НБА в межсезонье
Аудио-версия:
Комментарии

Обозреватель издания The Athletic Дэвид Олдридж представил рейтинг команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с учётом их ходов и проделанной работы в межсезонье. В рейтинге учитывались выбор клубов на драфте НБА 2025 года, обмены и заключённые контракты. Предлагаем ознакомиться с топ-10 списка.

Топ-10 команд НБА в межсезонье-2025 по версии The Athletic:

1. «Хьюстон Рокетс»
2. «Атланта Хоукс»
3. «Денвер Наггетс»
4. «Мемфис Гриззлиз»
5. «Сан-Антонио Спёрс»
6. «Шарлотт Хорнетс»
7. «Даллас Маверикс»
8. «Оклахома-Сити Тандер»
9. «Орландо Мэджик»
10. «Лос-Анджелес Клипперс».

